Диксон выиграл Гран-при Лонг-Бич «Индикара», Пуршер – 11-й в дебютной гонке

Теги результаты Индикар Чип Гэнасси Пенске Формула-2 Уилл Пауэр Андретти Автоспорт Маркус Эрикссон Джозеф Ньюгарден Алекс Палоу Эрроу Макларен Тео Пуршер Колтон Херта Авто

Пилот «Чип Гэнасси» Скотт Диксон одержал победу в стратегической борьбе на Гран-при Лонг-Бич.

43-летний ветеран «Индикара», стартовавший восьмым, проехал последние 34 круга из 85 на одном баке и сумел отбиться от гонщика «Андретти» Колтона Херты, избравшего менее рискованную стратегию. Херта в итоге проиграл менее секунды, третьим финишировал двукратный и действующий чемпион Алекс Палоу из «Чип Гэнасси».

Лидер сезона Джозеф Ньюгарден из «Пенске» боролся за победу с Диксоном, однако в итоге финишировал четвертым после контакта с Хертой, топ-5 замкнул бывший пилот «Формулы-1» Маркус Эрикссон из «Андретти».

Действующий чемпион «Формулы-2» Тео Пуршер, заменявший Дэвида Малукаса в «Эрроу Макларен», завершил дебютную гонку 11-м.

Ньюгарден сохранил первую позицию в личном зачете с 87 очками, ключевыми преследователями Джозефа являются Диксон (75), Херта (72), Палоу (63) и пилот «Пенске» Уилл Пауэр (61).

Пуршер дебютирует в «Индикаре» за «Эрроу Макларен»

2 комментария
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А Пуршер все, с концами в индикаре?
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Ответ Alex_Polishchuk
А Пуршер все, с концами в индикаре?
Заменяет травмированного
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