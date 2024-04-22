Диксон выиграл Гран-при Лонг-Бич «Индикара», Пуршер – 11-й в дебютной гонке

Пилот «Чип Гэнасси» Скотт Диксон одержал победу в стратегической борьбе на Гран-при Лонг-Бич.

43-летний ветеран « », стартовавший восьмым, проехал последние 34 круга из 85 на одном баке и сумел отбиться от гонщика «Андретти» , избравшего менее рискованную стратегию. Херта в итоге проиграл менее секунды, третьим финишировал двукратный и действующий чемпион Алекс Палоу из «Чип Гэнасси».

Лидер сезона из «Пенске» боролся за победу с Диксоном, однако в итоге финишировал четвертым после контакта с Хертой, топ-5 замкнул бывший пилот «Формулы-1» из « ».

Действующий чемпион «Формулы-2» Тео Пуршер, заменявший Дэвида Малукаса в «Эрроу Макларен», завершил дебютную гонку 11-м.

Ньюгарден сохранил первую позицию в личном зачете с 87 очками, ключевыми преследователями Джозефа являются Диксон (75), Херта (72), Палоу (63) и пилот «Пенске» Уилл Пауэр (61).

Пуршер дебютирует в «Индикаре» за «Эрроу Макларен»