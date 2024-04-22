Диксон выиграл Гран-при Лонг-Бич «Индикара», Пуршер – 11-й в дебютной гонке
Пилот «Чип Гэнасси» Скотт Диксон одержал победу в стратегической борьбе на Гран-при Лонг-Бич.
43-летний ветеран «Индикара», стартовавший восьмым, проехал последние 34 круга из 85 на одном баке и сумел отбиться от гонщика «Андретти» Колтона Херты, избравшего менее рискованную стратегию. Херта в итоге проиграл менее секунды, третьим финишировал двукратный и действующий чемпион Алекс Палоу из «Чип Гэнасси».
Лидер сезона Джозеф Ньюгарден из «Пенске» боролся за победу с Диксоном, однако в итоге финишировал четвертым после контакта с Хертой, топ-5 замкнул бывший пилот «Формулы-1» Маркус Эрикссон из «Андретти».
Действующий чемпион «Формулы-2» Тео Пуршер, заменявший Дэвида Малукаса в «Эрроу Макларен», завершил дебютную гонку 11-м.
Ньюгарден сохранил первую позицию в личном зачете с 87 очками, ключевыми преследователями Джозефа являются Диксон (75), Херта (72), Палоу (63) и пилот «Пенске» Уилл Пауэр (61).