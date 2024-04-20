Льюис Хэмилтон: «Когда я менял настройки болида, то думал, что хуже точно не сделаю – оказалось, что сделаю»

Хэмилтон выразил разочарование выступлением в квалификации к .

Пилот « » не смог выйти из первого сегмента, объяснив неудачу плохим выбором настроек болида.

«Было трудно. Я внес значительные изменения в настройки болида перед квалификацией. И на некоторых участках трассы машина работала не так уж плохо. Но в 14-м повороте я просто не сумел вовремя затормозить, вот и все.

Сегодня утром у нас с были очень похожие по настройкам машины, но во второй половине дня мы решили поэкспериментировать. Поэтому я сильно изменил настройки, двигаясь в одну сторону, Джордж – двигаясь в другую. Просто чтобы посмотреть, сможем ли мы найти какой-то интересный вариант.

Именно так нам в данный момент и надо действовать. Просто в этот раз не сработало. Я сделал все возможное…но 18-е место – это очень плохо. Когда я менял настройки болида, то думал, что хуже точно не сделаю – оказалось, что сделаю. Что поделать, дерьмо случается», – рассказал .

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