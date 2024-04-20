Льюис Хэмилтон: «Когда я менял настройки болида, то думал, что хуже точно не сделаю – оказалось, что сделаю»
Хэмилтон выразил разочарование выступлением в квалификации к Гран-при Китая.
Пилот «Мерседеса» не смог выйти из первого сегмента, объяснив неудачу плохим выбором настроек болида.
«Было трудно. Я внес значительные изменения в настройки болида перед квалификацией. И на некоторых участках трассы машина работала не так уж плохо. Но в 14-м повороте я просто не сумел вовремя затормозить, вот и все.
Сегодня утром у нас с Джорджем были очень похожие по настройкам машины, но во второй половине дня мы решили поэкспериментировать. Поэтому я сильно изменил настройки, двигаясь в одну сторону, Джордж – двигаясь в другую. Просто чтобы посмотреть, сможем ли мы найти какой-то интересный вариант.
Именно так нам в данный момент и надо действовать. Просто в этот раз не сработало. Я сделал все возможное…но 18-е место – это очень плохо. Когда я менял настройки болида, то думал, что хуже точно не сделаю – оказалось, что сделаю. Что поделать, дерьмо случается», – рассказал Хэмилтон.
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вот так новость
Я очень этому рад, и убежден, что [Хэмилтон и Леклер] отлично поладят. И такой опыт поможет Шарлю стать лучше как гонщику.
Речь не только о выступлениях за рулем болида в квалификациях или гонках. Дело еще и в работе на протяжении всего года, и в этом Льюис – абсолютный мастер», – рассказал Вассер.
Я уверен, что если бы он выступал в Хаасе или Уильямсе, то это был бы единственный пилот в современности, которого бы не допускали к старту по правилу 107%. Если уж он на Мерсе сливает первому месту чуть ли не 2 секунды, то что было бы на Уильмсе. На его фоне Логан и Латифи не кажутся такими безрукими, просто середняки в плохой машине.
Вот сам признался, что это его ошибка