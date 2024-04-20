Льюис Хэмилтон: «Когда я менял настройки болида, то думал, что хуже точно не сделаю – оказалось, что сделаю»

Теги Гран-при Китая Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Хэмилтон выразил разочарование выступлением в квалификации к Гран-при Китая.

Пилот «Мерседеса» не смог выйти из первого сегмента, объяснив неудачу плохим выбором настроек болида.

«Было трудно. Я внес значительные изменения в настройки болида перед квалификацией. И на некоторых участках трассы машина работала не так уж плохо. Но в 14-м повороте я просто не сумел вовремя затормозить, вот и все.

Сегодня утром у нас с Джорджем были очень похожие по настройкам машины, но во второй половине дня мы решили поэкспериментировать. Поэтому я сильно изменил настройки, двигаясь в одну сторону, Джордж – двигаясь в другую. Просто чтобы посмотреть, сможем ли мы найти какой-то интересный вариант.

Именно так нам в данный момент и надо действовать. Просто в этот раз не сработало. Я сделал все возможное…но 18-е место – это очень плохо. Когда я менял настройки болида, то думал, что хуже точно не сделаю – оказалось, что сделаю. Что поделать, дерьмо случается», – рассказал Хэмилтон.

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20 комментариев
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сэр не умеет настраивать машину
вот так новость
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Как можно вообще этому бездарю доверять настраивать машину. Мерсу надо перестать слушать липу хотя-бы ради очков в кубке конструкторов)
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Вчера фанаы Люсьена писали о скилле и дождевом превозмогании) сегодня их что-тоине видно)
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Сэредняк вернулся на свое законное место
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Ну вот слишком хороший результат и уравновесился плохим, в итоге будет обычный средний дерьм0вый уикенд для корытседеса. Можно тогда ещё крутануть настройки и стартовать с питлейна, один хрен ничего хорошего уже не достичь.
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Он когда нибудь признает, что он сам ошибся ? В спринте молчал пока Макс не обогнал Деда, тогда сразу "этой штукой невозможно управлять", сейчас оказывается "настройки не правильные выбрал, эксперимент не удался".
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«Приход Льюиса Хэмилтона? Это очень важно для команды. Помимо скорости Льюис привнесет в команду опыт, спокойствие, послужной список. Опыт побед – который также необходим «Феррари» для того, чтобы двигаться вперед.

Я очень этому рад, и убежден, что [Хэмилтон и Леклер] отлично поладят. И такой опыт поможет Шарлю стать лучше как гонщику.

Речь не только о выступлениях за рулем болида в квалификациях или гонках. Дело еще и в работе на протяжении всего года, и в этом Льюис – абсолютный мастер», – рассказал Вассер.
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решил, что раз семикратный, можно настройки у напарников перестать тырить?)) как видим в последние годы его эксперименты приводят к пшику.
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ну хуже уже не будет и тут... бац бац бац
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Ну какой же он идиот, я не могу, каждый гран при одно и тоже: "Я внес изменения", "Мы пошли в разные стороны с настройкой". Почему у Джорджика а.к.а ведробога младшего никогда нет проблем с настройками, а чудовище с зарплатой в 50 лямов, абсолютно на каждом гран при касячит, за какие заслуги его вообще до сих пор держат, так еще и в Феррари пригласили.

Я уверен, что если бы он выступал в Хаасе или Уильямсе, то это был бы единственный пилот в современности, которого бы не допускали к старту по правилу 107%. Если уж он на Мерсе сливает первому месту чуть ли не 2 секунды, то что было бы на Уильмсе. На его фоне Логан и Латифи не кажутся такими безрукими, просто середняки в плохой машине.
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"Величайшему в истории" как всегда что-то помешало.
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Ответ Bzz Pvz
Я думаю, что дело вне в настройках, Льюис
с дивана всегда виднее, конечно.
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Ответ Мадина Уйгурова
Он когда нибудь признает, что он сам ошибся ? В спринте молчал пока Макс не обогнал Деда, тогда сразу "этой штукой невозможно управлять", сейчас оказывается "настройки не правильные выбрал, эксперимент не удался".
Lewis Hamilton post-quali: “I should’ve gotten through easy. It was my mistake. I struggled, I couldn’t get the car to stop in turn 14, the thing just kept locking. Needed one more lap.”

Вот сам признался, что это его ошибка
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Ответ Luca di Montezemolo
Ну вот слишком хороший результат и уравновесился плохим, в итоге будет обычный средний дерьм0вый уикенд для корытседеса. Можно тогда ещё крутануть настройки и стартовать с питлейна, один хрен ничего хорошего уже не достичь.
Может, и стоит. В прошлом году не стали так делать на ГП Бразилии, а зря.
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