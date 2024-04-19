Хорнер назвал «чистыми домыслами» информацию о переговорах «Ред Булл» с Сайнсом

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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал слухи о том, что его команда обсуждает переход Карлоса Сайнса из «Феррари».

Ранее советник чемпионов мира Гельмут Марко сообщил о переговорах «Ред Булл» с испанцем, однако Хорнер назвал подобные истории «чистыми домыслами».

«Очевидно, Карлос играет ключевую роль на рынке пилотов, к нему проявляют огромный интерес. Но было бы неправильно говорить о предложениях с нашей стороны или со стороны других команд», – добавил британец.

Хорнер также высказался о шансах Серхио Переса сохранить кокпит в 2025 году:

«Мы на пятом этапе, и невероятно, что уже столько разговоров о гонщиках на следующий сезон. В данный момент мы очень довольны своей парой пилотов, и пока нет необходимости принимать окончательное решение.

Разумеется, Чеко хотел бы, чтобы уже завтра объявили о продлении контракта, однако мы не спешим. Логично, что многие хотят выступать за «Ред Булл». Чеко превосходно провел старт сезона, и важно сохранять такой стабильный уровень».

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