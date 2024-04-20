Ферстаппен – первый пилот в XXI веке, начавший сезон с пяти поулов подряд
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен установил еще одно достижение в Шанхае.
Трехкратный чемпион «Формулы-1» завершил квалификацию к Гран-при Китая на первом месте и начал сезон-2024 с пяти поулов подряд.
Ни одному пилоту не покорялся такой результат со времен Мики Хаккинена, который завоевал пять поул-позиций в начале 1999 года. Рекорд принадлежит Алену Просту – семь поулов на старте сезона-1993.
Серия Ферстаппена началась в конце 2023-го, всего на его счету шесть поул-позиций подряд. Это личный рекорд Макса, лучшее достижение в «Ф-1» установил Айртон Сенна (восемь выигранных квалификации кряду в 1988-1989 годах), лидер среди действующих пилотов – Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (семь в 2015-м).
Поул стал для нидерландца 37-м в карьере – это пятый показатель в истории.
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