Норрис выиграл две квалификации к спринту подряд

Теги Гран-при Китая Гран-при Бразилии Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Оскар Пиастри Гран-при Катара Авто

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис снова оказался быстрейшим в квалификации к спринту.

Пилот выиграл дождевую сессию на Гран-при Китая. Успех в квалификации к спринту стал для Ландо вторым подряд – ранее он показал такой же результат на Гран-при Сан-Паулу-2023.

Тогда Норрису не удалось реализовать поул: спринт выиграл лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен, британец финишировал вторым.

На счету Ландо нет ни одной победы в основных гонках «Формулы-1» и спринтах. Его напарник Оскар Пиастри выиграл короткий заезд в Катаре в прошлом году.

Гран-при Китая-2024. Квалификация к спринту. Норрис – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Алонсо – 3-й

Норрис побил рекорд «Формулы-1» по подиумам без побед

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2 комментария
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Пиастри выиграл в Катаре, исправьте, пожалуйста!
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