Норрис выиграл две квалификации к спринту подряд

Гонщик « » снова оказался быстрейшим в квалификации к спринту.

Пилот выиграл дождевую сессию на Гран-при Китая. Успех в квалификации к спринту стал для Ландо вторым подряд – ранее он показал такой же результат на Гран-при Сан-Паулу-2023.

Тогда Норрису не удалось реализовать поул: спринт выиграл лидер « » , британец финишировал вторым.

На счету Ландо нет ни одной победы в основных гонках «Формулы-1» и спринтах. Его напарник выиграл короткий заезд в Катаре в прошлом году.

Гран-при Китая-2024. Квалификация к спринту. Норрис – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Алонсо – 3-й

Норрис побил рекорд «Формулы-1» по подиумам без побед

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram