Норрис выиграл две квалификации к спринту подряд
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис снова оказался быстрейшим в квалификации к спринту.
Пилот выиграл дождевую сессию на Гран-при Китая. Успех в квалификации к спринту стал для Ландо вторым подряд – ранее он показал такой же результат на Гран-при Сан-Паулу-2023.
Тогда Норрису не удалось реализовать поул: спринт выиграл лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен, британец финишировал вторым.
На счету Ландо нет ни одной победы в основных гонках «Формулы-1» и спринтах. Его напарник Оскар Пиастри выиграл короткий заезд в Катаре в прошлом году.
Гран-при Китая-2024. Квалификация к спринту. Норрис – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Алонсо – 3-й
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