Норрис завоевал 7 вторых мест за последние 18 Гран-при и улучшил рекорд «Ф-1» по подиумам без побед

Теги Мика Хаккинен Гран-при Китая Макларен Ред Булл Эдди Ирвайн Формула-1 Жан Алези Макс Ферстаппен Ландо Норрис Патрик Депайе Авто

Норрис продолжает штамповать вторые места в «Формуле-1».

На Гран-при Китая гонщик «Макларена» Ландо Норрис уступил лишь пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену. Ландо восемь раз финишировал вторым в своей карьере, семь из них – за последние 18 Гран-при.

Кроме того, Норрис улучшил рекорд «Формулы-1» по подиумам среди пилотов, ни разу не побеждавших в гонках, установленный им же. На счету спортсмена 15 призовых позиций, у предыдущего обладателя этого достижения Ника Хайдфельда – 13.

Также по 15 подиумов без побед было у Эдди Ирвайна, Мики Хаккинена, Жана Алези и Патрика Депайе. Каждый из гонщиков сумел после этого выиграть по меньшей мере один Гран-при.

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3 комментария
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Сомнительное достижение. Стилистически "ухудшил рекорд по подиумам без побед" звучит правильнее
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антирекорд вообще-то...
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Молодец) Набивает статистику)
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