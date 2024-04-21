Норрис завоевал 7 вторых мест за последние 18 Гран-при и улучшил рекорд «Ф-1» по подиумам без побед

Норрис продолжает штамповать вторые места в «Формуле-1».

На Гран-при Китая гонщик « » Ландо Норрис уступил лишь пилоту « » . Ландо восемь раз финишировал вторым в своей карьере, семь из них – за последние 18 Гран-при.

Кроме того, Норрис улучшил рекорд «Формулы-1» по подиумам среди пилотов, ни разу не побеждавших в гонках, установленный им же. На счету спортсмена 15 призовых позиций, у предыдущего обладателя этого достижения Ника Хайдфельда – 13.

Также по 15 подиумов без побед было у , , Жана Алези и Патрика Депайе. Каждый из гонщиков сумел после этого выиграть по меньшей мере один Гран-при.

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