Норрис завоевал 7 вторых мест за последние 18 Гран-при и улучшил рекорд «Ф-1» по подиумам без побед
Норрис продолжает штамповать вторые места в «Формуле-1».
На Гран-при Китая гонщик «Макларена» Ландо Норрис уступил лишь пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену. Ландо восемь раз финишировал вторым в своей карьере, семь из них – за последние 18 Гран-при.
Кроме того, Норрис улучшил рекорд «Формулы-1» по подиумам среди пилотов, ни разу не побеждавших в гонках, установленный им же. На счету спортсмена 15 призовых позиций, у предыдущего обладателя этого достижения Ника Хайдфельда – 13.
Также по 15 подиумов без побед было у Эдди Ирвайна, Мики Хаккинена, Жана Алези и Патрика Депайе. Каждый из гонщиков сумел после этого выиграть по меньшей мере один Гран-при.
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