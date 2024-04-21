Кристиан Хорнер о будущем Ферстаппена: «Время Вольффа лучше потратить на «Мерседес», проигрывающий клиентам, а не на рынок гонщиков»

Теги возможные переходы Гран-при Китая Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Макс Ферстаппен Джордж Расселл Авто

Хорнер ответил на слова Вольффа о Ферстаппене.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил о своем отношении к высказываниям босса «Мерседеса» Тото Вольффа, который не скрывает интереса к Максу Ферстаппену.

«Надо тщательно обдумать, что мне сказать.

Вы говорили с Максом об этом? Можно пообщаться с Максом – и дело не в кусочке бумаги, мы знаем, что у него контракт до конца 2028 года, дело в его ощущениях в команде, отношениях внутри коллектива, его выступлениях.

Я не считаю, что проблема Тото в пилотах. Думаю, ему нужно сосредоточиться на других вещах, а не на недоступных гонщиках», – заявил Хорнер на Гран-при Китая.

Кристиан ответил на вопрос, хочет ли он услышать заверения Макса в лояльности:

«Не знаю, сколько еще раз он должен это сказать. Он уже много раз говорил. Я не буду в такое погружаться, но иногда это просто создание шума.

Мы опередили «Мерседес» по победам в современной эре, так что наша команда в форме. Какие вообще могут быть причины для ухода? «Мерседес» – третий коллектив позади собственных клиентов, так что я бы посчитал, что его (Вольффа) время лучше потратить на свою команду, а не на рынок гонщиков.

Кто-нибудь слышал, что у Джорджа Расселла истекает контракт в конце 2025 года? Знаете, возможно, он не так уж хочет остаться в 2026-м – ситуация на рынке меняется».

Хорнеру напомнили, что Ферстаппен еще не высказался о своем будущем со 100-процентной ясностью.

«Могу вас заверить, что нет никакой неопределенности по поводу того, где Макс Ферстаппен окажется в следующем году», – отреагировал менеджер.

Тото Вольфф о возможности подписать Ферстаппена: «Если я скажу это, то испорчу всю свою дальнейшую стратегию»

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10 комментариев
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Ответ Антон Якимцев
Хорнер, конечно, в этом аспекте очень хорош, не чета Тото, правда и позиции у него весьма сильные сейчас - ему проще.
Хорнер видимо политическую войну выиграл полностью
Тото жив только потому что он сам по себе владелец команды
+7
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+5
Базу сказал
+6
-2
+4
ну уйдет Макс в Мерс с большими отступными от немцев, Быки получат немалый профит, зато в Ф1 появится шанс на имя нового чемпиона Королевских гонок, и владельцы Ф1 и фанаты гонок не пострадают, а выиграют. Все ведь хотят разнообразия ))))))))
+3
0
+3
Ответ Максим Макеев
Хорнер видимо политическую войну выиграл полностью Тото жив только потому что он сам по себе владелец команды
Тот был хорошим управленцем, когда у него был миллиардный бюджет от Даймлера, когда его не стало, как управленец он оказался так себе.
+4
-1
+3
Хорнер, конечно, в этом аспекте очень хорош, не чета Тото, правда и позиции у него весьма сильные сейчас - ему проще.
+5
-3
+2
ахаха! Ну тут Хорнер прав на все 100, хоть и не симпатизирую ему
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0
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Бадибэг, приложил так приложил
+3
-3
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Вот что получается, если снимать Drive to Survive и Карточный домик в одних декорациях...
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Ответ Mr.BadGuy
Тот был хорошим управленцем, когда у него был миллиардный бюджет от Даймлера, когда его не стало, как управленец он оказался так себе.
Когда Мерс о моторе знал на 2 года раньше конкурентов и Браун построил структуру. Еще до Тото титульный урожай Мерса был посеян
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-1
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