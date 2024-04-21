Кристиан Хорнер о будущем Ферстаппена: «Время Вольффа лучше потратить на «Мерседес», проигрывающий клиентам, а не на рынок гонщиков»

Хорнер ответил на слова Вольффа о Ферстаппене.

Руководитель « » сообщил о своем отношении к высказываниям босса « » , который не скрывает интереса к .

«Надо тщательно обдумать, что мне сказать.

Вы говорили с Максом об этом? Можно пообщаться с Максом – и дело не в кусочке бумаги, мы знаем, что у него контракт до конца 2028 года, дело в его ощущениях в команде, отношениях внутри коллектива, его выступлениях.

Я не считаю, что проблема Тото в пилотах. Думаю, ему нужно сосредоточиться на других вещах, а не на недоступных гонщиках», – заявил Хорнер на Гран-при Китая.

Кристиан ответил на вопрос, хочет ли он услышать заверения Макса в лояльности:

«Не знаю, сколько еще раз он должен это сказать. Он уже много раз говорил. Я не буду в такое погружаться, но иногда это просто создание шума.

Мы опередили «Мерседес» по победам в современной эре, так что наша команда в форме. Какие вообще могут быть причины для ухода? «Мерседес» – третий коллектив позади собственных клиентов, так что я бы посчитал, что его (Вольффа) время лучше потратить на свою команду, а не на рынок гонщиков.

Кто-нибудь слышал, что у Джорджа Расселла истекает контракт в конце 2025 года? Знаете, возможно, он не так уж хочет остаться в 2026-м – ситуация на рынке меняется».

Хорнеру напомнили, что Ферстаппен еще не высказался о своем будущем со 100-процентной ясностью.

«Могу вас заверить, что нет никакой неопределенности по поводу того, где Макс Ферстаппен окажется в следующем году», – отреагировал менеджер.

Тото Вольфф о возможности подписать Ферстаппена: «Если я скажу это, то испорчу всю свою дальнейшую стратегию»

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