Первая победа Расселла, поул Магнуссена, столкновение Ферстаппена и Хэмилтона, огонь между напарниками в «Ред Булл» и «Альпин», Кубок Мазепина и другие новости Гран-при Сан-Паулу

Sports.ru представляет дайджест ключевых событий Гран-при Сан-Паулу «Формулы-1» и других гоночных серий за неделю.

1. Расселл выиграл первую гонку в «Ф-1», «Мерседес» впервые победил в 2022 году, а также сделал первый дубль с 2020-го благодаря второму месту Хэмилтона. Немецкая команда уже 11 сезонов выигрывает как минимум один Гран-при.

Льюис стал гонщиком дня, третье место завоевал Сайнс, все результаты Гран-при – здесь. В спринте лучшим оказался Расселл.

2. Магнуссен сенсационно опередил соперников в квалификации и заработал первый поул в своей карьере и истории «Хааса». Кевин стал шестым обладателем поул-позиции за сезон – лучший результат «Ф-1» с 2012 года.

3. Ферстаппен и Хэмилтон столкнулись – Максу дали пятисекундный штраф. После заезда Макс пообещал действовать так же в будущем, Льюис вспомнил о «подстроенной» концовке сезона-2021.

Леклер улетел в ограждения после контракта с Норрисом (Ландо тоже наказали), однако в итоге доехал до четвертого места. Героя квалификации Магнуссена выбил Риккардо, который потеряет три позиции на старте Гран-при Абу-Даби – возможно, последней гонки «Ф-1» в карьере.

4. Очередной скандал в «Ред Булл»: Ферстаппен отказался возвращать позицию, которую ему отдал Перес, Чеко отметил, что поведение Макса «показывает, каков он на самом деле» (и это после всего, что мексиканец сделал ради лидера команды!).

Впоследствии Макс и команда прояснили ситуацию, напарники пожали руки, и чемпион пообещал помощь в Абу-Даби. Тем временем нидерландская пресса заявила: Перес якобы намеренно попал в аварию в Монако, что и обидело Ферстаппена.

5. В других командах тоже неспокойно. Леклер требовал размена позиций с Сайнсом, но остался четвертым – при этом лидер «Феррари» сравнялся с Пересом в борьбе за второе место в личном зачете.

6. Мини-драма между Алонсо и Оконом в спринте: Фернандо обвинил партнера в столкновении, выдав яркую фразу о скором уходе из «Альпин», однако судьи оштрафовали самого испанца. После заезда болид Эстебана загорелся, а в команде сообщили, что пилоты ее подвели.

7. Удивительная концовка гонки для Цуноды: японцу не дали вернуться в круг с лидерами из-за особенностей пит-лейн.

8. Хюлькенберг заменит Шумахера в «Хаасе» в 2023 году, утверждает Bild, о перестановке должны объявить 16 ноября.

9. Фонд Мазепина анонсировал Кубок Никиты Мазепина по картингу.

10. Хэмилтон стал почетным гражданином Бразилии и подготовил шлем с флагом страны для гонки в Сан-Паулу.

11. «Феррари» Михаэля Шумахера 2003 года продали за рекордные 14,8 миллиона долларов.

12. «Мерседес» AMG One с двигателем V6 1,6 л от болида «Ф-1» побил рекорд «Нюрбургринга» для дорожных автомобилей.

13. Мечты Алонсо: Фернандо надеется, что в ближайшие годы «Астон Мартин» выиграет чемпионат мира.

14. «Мерседес» убрал с машин логотипы FTX – криптовалютная компания начала процедуру банкротства.

⏱️ Хроника гонки: первая победа Расселла, «Мерседес» сделал дубль в Бразилии

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сан-Паулу

Другие серии

1. WRC. Невилль победил на Ралли Японии – заключительном этапе сезона.

2. «Тойота» выиграла титул WEC у «Альпин» в последней гонке сезона, Хартли и Буэми стали трехкратными чемпионами мира.

3. «Порше» показала машину третьего поколения «Формулы E».

🔔 Ближайшие гонки

1. Заключительный этап «Ф-1» 2022 года – Гран-при Абу-Даби (18-20 ноября).

2. Последние гонки сезона «Формулы-2» (18-20 ноября).

Важнейшие цитаты

Бывший главный инженер «Ред Булл»: «Ферстаппен слаб в технических вопросах. Он полагался на талант, Феттель был более разносторонним гонщиком»

Льюис Хэмилтон о столкновении с Ферстаппеном: «Вы знаете, как бывает с Максом»

Берни Экклстоун: «Люди разочарованы выступлениями Шумахера – может, Мику стоит забыть об «Ф-1» и попробовать себя в другой серии»

Матиас Лауда о Ферстаппене: «Такой талант появляется раз в 100 лет, я не вижу у него слабых мест»

Гельмут Марко: «Ферстаппен должен делать все возможное, чтобы помочь Пересу занять второе место в чемпионате»

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