Ферстаппен отказался возвращать позицию Пересу: «Не просите меня больше, это понятно?»

Гонщик не пропустил напарника в конце Гран-при Сан-Паулу.

Перес отдал позицию напарнику, однако Ферстаппен не смог догнать едущего впереди ( ). Команда приказала Максу вернуть позицию, однако чемпион отказался.

Между Ферстаппеном и его гоночным инженером произошел следующий диалог.

– Макс, пропусти Чеко, пожалуйста (пауза). Макс, что случилось?

– Я уже сказал в прошлый раз. Не просите меня больше об этом, ладно? Это понятно? Я объяснил причины и останусь при своем.

Ферстаппен финишировал на шестом месте, Перес стал седьмым.

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