Ферстаппен отказался возвращать позицию Пересу: «Не просите меня больше, это понятно?»
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не пропустил напарника Серхио Переса в конце Гран-при Сан-Паулу.
Перес отдал позицию напарнику, однако Ферстаппен не смог догнать едущего впереди Фернандо Алонсо («Альпин»). Команда приказала Максу вернуть позицию, однако чемпион отказался.
Между Ферстаппеном и его гоночным инженером произошел следующий диалог.
– Макс, пропусти Чеко, пожалуйста (пауза). Макс, что случилось?
– Я уже сказал в прошлый раз. Не просите меня больше об этом, ладно? Это понятно? Я объяснил причины и останусь при своем.
Ферстаппен финишировал на шестом месте, Перес стал седьмым.
Первая победа Расселла, «Мерседес» сделал дубль в Бразилии
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Комментарии