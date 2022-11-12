«Тойота» выиграла титул WEC у «Альпин» в последней гонке сезона, Хартли и Буэми стали трехкратными чемпионами мира
Брендон Хартли, Рио Хиракава и Себастьян Буэми выиграли чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC) 2022 года в главном классе (гиперкары).
Перед заключительной гонкой «8 часов Бахрейна» на счету экипажа «Тойоты» было 121 очко, как и у Андре Неграна, Матье Ваксивьера и Николя Ляпрьера из «Альпин».
Заезд выиграла «Тойота» под номером 7 (Хосе-Мария Лопес, Камуи Кобаяси и Майк Конвей). Хартли, Хиракава и Буэми финишировали вторыми, их соперники из «Альпин» – третьими, что позволило «Тойоте» взять титул.
Японский производитель выиграл четвертое чемпионство подряд. Экс-пилоты «Формулы-1» Хартли и Буэми стали трехкратными чемпионами мира, Хиракава взял первый титул.
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