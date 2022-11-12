Фернандо Алонсо об агрессивном напарнике: «Остался еще один этап – и все закончится»

недоволен агрессивным пилотажем .

На первых кругах спринта в Сан-Паулу пилоты едва не столкнулись после жесткого обгона, который совершил в четвертом повороте Эстебан Окон – Алонсо из-за выдавливания со стороны напарника оказался за пределами трассы, и, пытаясь выровнять машину, едва не врезался в болид №31.

Спустя несколько поворотов Окон также смещался из стороны в сторону на прямой, стараясь не пустить Алонсо вперед.

После контакта с Оконом Алонсо пришлось заехать в боксы для устранения повреждений машины – спринт для Фернандо завершился на 15-й позиции, Окон финишировал 18-м.

«Это очень забавно – стартовать 8-м и финишировать 15-м.

В Венгрии я чуть не оказался в стене, так же было и в Джидде, сегодня я едва не выбыл в четвертом повороте. Остался еще один этап – и все закончится.

Даже при старте с 15-го места можно заработать очки. Можно отыграться, все возможно», – заявил Алонсо после финиша.

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр в прямом эфире Sky Sports во время спринта признал, что Окон мог «оставить Алонсо чуть больше места» на трассе.

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