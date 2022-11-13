Гран-при Сан-Паулу-2022. Стартовый порядок. Гонка – в 21:00

В субботу, 13 ноября, состоится 21-я гонка «Формулы-1» сезона-2022 – Гран-при Сан-Паулу. Начало заезда – в 21:00 по московскому времени.

Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Сан-Паулу

13 ноября 2022 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Джордж Расселл («Мерседес»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

4. Серхио Перес («Ред Булл»)

5. Шарль Леклер («Феррари»)

6. Ландо Норрис («Макларен»)

7. Карлос Сайнс («Феррари»)

8. Кевин Магнуссен («Хаас»)

9. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

10. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

11. Даниэль Риккардо («Макларен»)

12. Мик Шумахер («Хаас»)

13. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

14. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

15. Юки Цунода («Альфа Таури»)

16. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

17. Эстебан Окон («Альпин»)

18. Фернандо Алонсо («Альпин»)

19. Николас Латифи («Уильямс»)

20. Алекс Албон («Уильямс»)

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