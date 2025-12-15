Шарль Леклер о планах на зимний перерыв: «Хочу отправиться в Антарктиду»

Леклер собирается провести отпуск в Антарктиде.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер рассказал о том, что во время зимнего перерыва и до начала работы с командой в Маранелло планирует путешествие в Антарктиду. Леклер собирается в путешествие вместе с друзьями и своей невестой Александрой Сен-Мле.

«Я собираюсь в особенное путешествие. Я хочу отправиться в Антарктиду. Для меня это будет новым способом перезарядить батарейки и отдохнуть. Хотя понятно, что там будет и много тренировок. И я еду туда не только для того, чтобы больше узнать и открыть для себя новое место в мире, но и для того, чтобы самому узнать, каково в Антарктиде на самом деле.

Так что да, мы с нетерпением ждем этого путешествия. Ну а затем, когда к новому году я вернусь в Маранелло, нас ждет много работы по подготовке к новому сезону – в том числе много сессий на симуляторе», – рассказал Леклер.

