«У тебя была ###### «Альпин». Зак Браун о риске с приглашением Пиастри и Норриса

Браун с иронией высказался о ставке «Макларена» на Пиастри и Норриса.

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун поделился мыслями о приглашении Оскара Пиастри и Ландо Норриса во время празднования золотого дубля на базе команды.

«Мы сильно рискнули с вами обоими, и не делайте вид, что у вас были варианты получше. У тебя (Пиастри) была ###### «Альпин », а тебе (Норрису) нужно было оказаться быстрее Стоффеля Вандорна .

Ландо, ты с вами был всегда. Иисус (обращаясь к Пиастри), ты прошел большой путь. У тебя был бардак. Но что мне действительно хочется сделать, так это устроить бардак с волосами [Норриса], но пусть это сделает Оскар – посмотрим, насколько у него большие яйца», – произнес босс.

После этого австралиец слегка потрепал прическу напарника, как ранее поступил президент ФИА Мохаммед бен Сулайем.

