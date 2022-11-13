Серхио Перес об отказе Ферстаппена вернуть позицию: «Это показывает, каков он на самом деле»
Серхио Перес остался недоволен поведением напарника по «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
На заключительных кругах Гран-при Сан-Паулу Перес пропустил Ферстаппена, однако Макс не смог опередить впереди едущих соперников. Серхио обещали, что Макс вернет позицию перед финишем, однако этого не произошло.
Серхио, его инженер и руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер пообщались по радио после отказа Ферстаппена.
Инженер Переса: Макс тебя пропустит.
Перес: Да, спасибо, ребята.
Хорнер: Извини за это, Чеко. Мы обсудим позже.
Перес: Ага, это показывает, каков он на самом деле.
Ферстаппен отказался возвращать позицию Пересу: «Не просите меня больше, это понятно?»
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