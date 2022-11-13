Серхио Перес об отказе Ферстаппена вернуть позицию: «Это показывает, каков он на самом деле»

остался недоволен поведением напарника по .

На заключительных кругах Гран-при Сан-Паулу Перес пропустил Ферстаппена, однако Макс не смог опередить впереди едущих соперников. Серхио обещали, что Макс вернет позицию перед финишем, однако этого не произошло.

Серхио, его инженер и руководитель «Ред Булл» пообщались по радио после отказа Ферстаппена.

Инженер Переса: Макс тебя пропустит.

Перес: Да, спасибо, ребята.

Хорнер: Извини за это, Чеко. Мы обсудим позже.

Перес: Ага, это показывает, каков он на самом деле.

Ферстаппен отказался возвращать позицию Пересу: «Не просите меня больше, это понятно?»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram