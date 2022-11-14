Макс Ферстаппен: «Если Пересу понадобится помощь, я готов. Хорошо, что мы прояснили, почему я не вернул позицию»

высказался о решении не возвращать позицию Серхио Пересу.

На последних кругах Гран-при Сан-Паулу Ферстаппен не отдал напарнику по позицию, хотя ранее Перес его пропустил. Макс отказался исполнять приказ командного мостика.

«У меня есть свои причины.

Мы только что это обсудили. Думаю, хорошо, что мы наконец сели все вместе и поговорили об этом, можно двигаться дальше.

Если в Абу-Даби ему нужна будет помощь, это не конец света. В конечном счете все сводится к тому, кто финиширует выше. Если ему нужна будет помощь, я готов.

Но здорово, что теперь мы все обсудили и прояснили – что случилось, почему я этого не сделал», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».

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