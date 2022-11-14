Риккардо потеряет 3 позиции на старте Гран-при Абу-Даби из-за столкновения с Магнуссеном

Стюарды наказали пилота за аварию на старте Гран-при Сан-Паулу.

Риккардо столкнулся с гонщиком , оба соперника сошли.

Судьи возложили всю ответственность за инцидент на австралийца. Даниэль потеряет три позиции на старте Гран-при Абу-Даби. Также Риккардо заработал два штрафных балла – теперь на его счету восемь баллов за последние 12 месяцев.

Следующая гонка может стать последней в карьере Дэна – он заявлял, что не будет основным пилотом «Формулы-1» в 2023 году.

Магнуссен и Риккардо сошли с дистанции Гран-при Сан-Паулу после столкновения на первом круге

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