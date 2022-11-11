Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» постарается взять титул в 2023-м или 2024 году»

надеется, что в ближайшие годы «Астон Мартин» выиграет чемпионат мира в «Формуле-1».

В этом году испанец завершит двухлетнее сотрудничество с «Рено / и перейдет в «Астон Мартин», где заменит уходящего из «Формулы-1» .

здесь не ради четвертых, пятых или шестых мест в чемпионате мира, а ради титула – мы постараемся это сделать в 2023-м или 2024 году.

Для меня важны тесты после сезона с «Астон Мартин» – потому что машина изменится. Мне важно привыкнуть к рулю, кнопкам и другим переменам. Важно комфортно и уверенно провести испытательный день за рулем новой техники.

Уход Феттеля? Конечно, его будет не хватать. Мы уже давно выступаем вместе в «Ф-1», у нас сложилась некая будничная жизнь бок о бок, я навсегда останусь связанным с Себастьяном», – заявил Алонсо.

Эстебан Окон: «Порой в гонках Алонсо действует как настоящий зверь – просто потому, что на 300 процентов доводит все до крайностей»

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