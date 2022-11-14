Леклер требовал поменять его местами с Сайнсом на финише Гран-при Сан-Паулу

Шарль Леклер требовал от размена позициями с напарником на финише Гран-при Сан-Паулу.

В заключительной стадии гонки в Интерлагосе в радиопереговорах с командой монегаск несколько раз попросил команду поменять его местами с напарником, который занимал третье место – чтобы набрать больше очков и опередить конкурента за вторую строчку в личном зачете Серхио Переса из «Ред Булл».

Круг 69

: «Подумайте о чемпионате, если позиции не изменятся».

Хавьер Маркос (инженер гонщика): «Принято».

Круг 70

Леклер: «Пожалуйста, подумайте о чемпионате. Каждое очко имеет значение».

Инженер: «Мы считаем, что это слишком рискованно».

Финиш

Инженер: «Потрясающая работа».

Леклер: «Что ты сказал?»

Инженер: «Потрясающая работа».

Леклер: «Ага, мама миа».

Лоран Мекьес: «У нас были причины не устраивать размен. Поговорим позже. Отличная работа»

Леклер: «Ага, не знаю, о каких причинах вы расскажете позднее, мне жаль, но неважно».

Комментатор «Ф-1» Мартин Брандл в эфире Sky Sports F1 отметил, что нельзя требовать от команды забирать подиум у напарника в таких обстоятельствах.

А Леклер после финиша объяснил, что в Скудерии перед стартом была договоренность о размене позициями: «Мы все это обсуждали до старта».

Тем не менее, заместитель руководителя команды Лоран Мекьес признал, что менять пилотов было рискованно, поскольку сразу позади Леклера ехал Фернандо Алонсо, и в случае замедления Сайнса команда могла потерять гораздо больше.

Сайнс и вовсе заметил, что о просьбах Леклера он ничего не знал:

«Я узнал об этом только после гонки – по радио инженер ничего не говорил. Узнал об этом через полчаса после того, как выбрался из болида. Так что комментировать мне тут нечего».

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