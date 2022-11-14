Макс Ферстаппен о столкновении с Хэмилтоном: «Надеялся, что мы забыли прошлый год и сможем наконец-то гоняться»

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Макс Ферстаппен по-прежнему считает, что Льюис Хэмилтон мог оставить ему больше места в их борьбе на Гран-при Сан-Паулу. 

На рестарте в начале гонки пилот «Ред Булл» бросился в атаку на гонщика «Мерседеса» по внутреннему радиусу в эске «Сенна», однако итогом маневра стало столкновение двух машин. 

Стюарды, посчитавшие виновным Ферстаппена, выписали ему 5-секундный штраф. 

«Когда я уже подобрался к нему, то почувствовал, что он не намерен оставлять мне места. Ну хорошо, если ты не оставишь мне места – мы просто столкнемся? 

Я думал, что после прошлого года мы, возможно, забудем о таком, наконец-то сможем гоняться. Я посчитал, что мы нормально в этом месте поборемся бок о бок. 

Но ты чувствуешь, когда другой гонщик собирается оставить место. И у него такого намерения не было. 

Если честно, 5-секундный штраф удивил. И тут я подразумеваю, что даже не расстроился. Но если вы спросите у меня, поступлю ли я еще раз так же – абсолютно. 

У меня не было намерения сталкиваться, но когда ты в борьбе чувствуешь, что тебе просто не оставляют места – да, тут контакта не избежать. Если бы он просто немного сместился, то все равно остался бы впереди. Жаль. 

Мне хочется гоняться, участвовать в хорошем сражении, но когда другой не хочет работать с тобой…» – заявил Ферстаппен.

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