«Мерседес» выигрывает Гран-при на протяжении 11 сезонов – это 3-й показатель в истории «Ф-1»

«Мерседес» продолжил серию из сезонов с победами в гонках «Формулы-1».

На Гран-при Сан-Паулу сильнейшим стал Джордж Расселл, одержавший первую победу в карьере. «Мерседес» выигрывает как минимум одну гонку 11 сезонов – с 2012 года.

По этому показателю немецкая команда сравнялась с «Лотусом» (1960-1970 года) и выдала третью по продолжительности серию в истории чемпионата. Лидером остается , побеждавшая в гонках 20 сезонов (с 1994-го по 2013-й), второе место у (13 – с 1981-го по 1993-й).

– ближайший преследователь «Мерседеса» из числа команд, продолжающих выигрывать. Серия коллектива из Милтон-Кейнса не прерывается с 2016 года (семь сезонов).

В то же время у осталась одна гонка, чтобы продолжить уникальную личную серию: семикратный чемпион мира выигрывал Гран-при во всех своих 15 сезонах в «Ф-1», но пока не побеждал в нынешнем. Хэмилтон делит с рекорд по количеству сезонов с победами, при этом немец провел четыре года без выигрышей.

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