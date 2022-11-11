«Мерседес» уберет с машин логотипы FTX – компания начала процедуру банкротства

приостановил сотрудничество с криптовалютной компанией FTX и уберет ее логотипы со своих машин на Гран-при Сан-Паулу.

Несколько дней назад FTX признала проблемы с ликвидностью – считалось, что компания должна отыскать около 8 млрд долларов, если планирует продолжать свою деятельность, однако уже сегодня выяснилось, что она начала процедуру банкротство.

На этой неделе возникали предположения, что FTX будет выкуплена крупнейшим игроком на криптовалютной бирже, Binance (которая является спонсором «Альпин»), однако сделка сорвалась.

Крах FTX означает, что многолетний спонсорский контракт с «Мерседесом», оценивающийся в 135 млн долларов, не будет исполнен.

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