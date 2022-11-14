Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сан-Паулу-2022
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Сан-Паулу
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 429 очков
2. Шарль Леклер («Феррари») – 290
3. Серхио Перес («Ред Булл») – 290
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 265
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 240
6. Карлос Сайнс («Феррари») – 234
7. Ландо Норрис («Макларен») – 113
8. Эстебан Окон («Альпин») – 86
9. Фернандо Алонсо («Альпин») – 81
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 49
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 36
12. Даниэль Риккардо («Макларен») – 35
13. Кевин Магнуссен («Хаас») – 25
14. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 23
15. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 14
16. Мик Шумахер («Хаас») – 12
17. Юки Цунода («Альфа Таури») – 12
18. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 6
19. Алекс Албон («Уильямс») – 4
20. Николас Латифи («Уильямс») – 2
21. Ник де Врис («Уильямс») – 2
22. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Ред Булл» – 719 очков
2. «Феррари» – 524
3. «Мерседес» – 505
4. «Альпин» – 167
5. «Макларен» – 148
6. «Альфа Ромео» – 55
7. «Астон Мартин» – 50
8. «Хаас» – 37
9. «Альфа Таури» – 35
10. «Уильямс» – 8
Гран-при Сан-Паулу-2022. Расселл выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Сайнс – 3-й
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