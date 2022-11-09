Берни Экклстоун: «Люди разочарованы выступлениями Шумахера – может, Мику стоит забыть об «Ф-1» и попробовать себя в другой серии»

Бывший руководитель «Формулы-1» поделился мнением о будущем Мика Шумахера.

В прессе стало появляться все больше сообщений о том, что Шумахер потеряет свое место в «Хаасе» в следующем году в пользу . И останется без выступлений в «Формуле-1».

По словам Экклстоуна, в выборе «Хааса» в пользу Хюлькенберга – хотя тому уже 35 лет – нет ничего удивительного:

«Дело не в возрасте, а в психологическом настрое. Посмотрите на Хуана-Мануэля Фанхио – он начал выступать в «Формуле-1» в возрасте, когда большинство гонщиков уже заканчивали карьеру».

Экклстоун считает, что Шумахеру в случае потери места в «Хаасе» стоит попробовать силы в другой гоночной серии:

«Люди разочарованы его выступлениями. Мы не знаем, чьей вины в этом больше – его самого или команды, – но да, очень сложно найти человека, который бы решил посадить Мика за руль болида, способного побеждать. Потому что сейчас у Мика такого болида нет.

Может быть, Мику стоит забыть о «Формуле-1» и сосредоточиться на другой гоночной серии. Его имя – его же самое большое бремя, но Мик старается как может с этим справляться. И все эти неприятности в основном возникают на фоне его имени. Просто забудь и попробуй себя в другой категории».

Также Экклстоун отметил, что может вредить излишняя забота и защита со стороны семьи и бывшего менеджера его отца Сабины Кем:

«Они всегда с ним путешествуют, общаются, поддерживают в трудные моменты. Думаю, ему хочется, чтобы рядом всегда был такой человек. Но иногда это просто не нужно, и некоторые справляются намного лучше. Если вы бросите Макса Ферстаппена в море – он выживет, даже если не будет уметь плавать».

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