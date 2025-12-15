Лоран Мекьес: «Думаю, Цунода может получить еще один шанс в «Формуле-1»

Мекьес верит в возвращение Цуноды.

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес поделился мнением о шансах Юки Цуноды вернуться в число постоянных участников «Формулы-1».

Цунода, который по ходу прошедшего сезона был переведен из «Рейсинг Буллз » в «Ред Булл », но не оправдал надежд в основной гонке, в следующем году будет резервным пилотов австрийской конюшни.

«Надеюсь, он сможет вернуться. Я думаю, Юки Цунода может получить еще один шанс в «Ф-1». В следующем году он будет резервным гонщиком «Ред Булл» и никогда не знаешь, что может случиться.

В прошлом наша команда была известна тем, что решения по поводу гонщиков могли приниматься очень быстро и решительно.

Например, я помню, как в конце 2024 года Юки выступал на очень хорошем уровне. При этом повышение в «Ред Булл» получил Лиам Лоусон. И Юки ушел на зимний перерыв, не зная, получит ли он когда-нибудь свой шанс или нет?

Но когда он вернулся, мы с командой [в «Рейсинг Буллз»] поставили перед собой задачу стараться максимально использовать все имеющиеся возможности, и стремиться оказаться как можно выше.

И уже через три гонки Цунода выступал за «Ред Булл». Так что никогда не знаешь, что может случиться и что готовит тебе будущее. Да, для него это [потеря места в «Формуле-1»] неудача. Но я уверен, что у Юки есть все, чтобы получить еще один шанс», – рассказал Мекьес.

