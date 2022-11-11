Гран-при Сан-Паулу-2022. Квалификация. Магнуссен выиграл и 1-м стартует в спринте, Ферстаппен – 2-й, Расселл – 3-й

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Завершилась квалификация на Гран-при Сан-Паулу, которая определила стартовый порядок субботнего спринта.

Основные события:

22:00 Квалификация стартовала. Заезды проходят в дождевых условиях. За поул же, по мнению главного гоночного инженера «Мерседеса» Эндрю Шовлина, могут бороться сразу шесть машин – пилоты «Ред Булл», «Феррари» и «Мерседеса». Командам сообщили, что условия могут ухудшиться через 10 минут – поэтому на трассу сразу рванули все участики.

22:10 До конца первого сегмента меньше 10 минут. Дождь пока не возобновился, времена на круге улучшаются, первые пилоты начали даже переходить на слики.

22:13 Меньше 5 минут до конца сегмента, слики заработали – Гасли, который первым перешел на «софт», показал лучшее время.

22:18 Закончился первый сегмент. В последние минуты на треке творилось форменное безумие – гонщики постоянно улучшали времена на круге, борьба за проход дальше велась до последних секунд. В итоге из борьбы выбыли: Латифи, Чжоу, Боттас, Цунода и Шумахер.

22:25 Стартовал второй сегмент. Погодные условия пока без изменений, но команды еще ждут дождь. Поэтому в боксах вновь никто сидеть не решился.

22:32 Гонщики успели проехать первые попытки. И начали сообщать о том, что дождь постепенно начинается. На данный момент в топ-10 попадают более или менее все фавориты.

22:38 За 3,5 минуты до конца второго сегмента интенсивность дождя, как казалось, достигла критической точки – и гонщики вроде быпо теряли возможность улучшать времена на круге. Но так лишь казалось. И борьба продолжилась. Хотя болельщикам «Феррари» пришлось понервничать – Сайнс вроде бы уже вылетел из борьбы, но потом собрал круг и взлетел на вторую строчку.

22:41 Закончился второй сегмент. В итоге, можно сказать, что вновь обошлось без особых неожиданностей. Из борьбы выбыли: Албон, Гасли, Феттель, Риккардо и Стролл.

22:48 Стартовал третий сегмент. И опять повторяется привычная картина – команды в спешке отправляют своих пилотов на трассу. Надо сказать, что небо над автодромом и впрямь значительно потемнело. Команды ждут дождя – некоторые (Леклер) даже выехали на трассу сразу на промежуточных шинах.

22:50 В «Феррари» конечно перемудрили – Леклер только мешался другим, поэтому вернулся в боксы и перешел на слики. Проехав 1 лишний круг.

22:51 А Расселл вылетает с трассы в четвертом повороте – Джордж разбил свой «Мерседес». Сессия сразу остановлена красными флагами. И да, лучшее время пока – у Кевина Магнуссена! И если дождь пойдет в ближайшее время – это будет первый поул датчанина!

22:59 Болид Расселла убрали, сессия возобновилась. Трасса мокрая, идет дождь – мы должны довольно быстро понять, устоит ли время Магнуссена или нет. До конца сессии 8 минут официального времени.

23:01 До конца сессии 5 минут. Пока на трассу выехал только Ферстаппен – проехал установочный круг, понял что улучшить время точно не получится, и вернулся в боксы. Пилоты уже вылезли из болидов и разошлись кто куда. В боксах «Хааса» готовится праздник.

23:06 Все, больше никто не успеет проехал быстрый круг. В боксах «Хааса» настоящее ликование – победа в квалификации уходит Кевину Магнуссену! Именно датчанин начнет завтрашний спринт с первой позиции!

Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Сан-Паулу
11 ноября 2022 года
Квалификация
Топ-10
 
1. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1.11,674
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,203
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,385
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,589
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,683
6. Эстебан Окон («Альпин») +0,751
7. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,830
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,937
9. Серхио Перес («Ред Булл») +3,927
10. Шарль Леклер («Феррари») – не показал времени
 
Выбыли после второго сегмента:
 
11. Алекс Албон («Уильямс»)
12. Пьер Гасли («Альфа Таури»)
13. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)
14. Даниэль Риккардо («Макларен»)
15. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
 
Выбыли после первого сегмента:
 
16. Николас Латифи («Уильямс»)
17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
18. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
19. Юки Цунода («Альфа Таури»)
20. Мик Шумахер («Хаас»)
 

Результаты трех сегментов:

Изображение кликабельно.

Магнуссен завоевал первый поул «Хааса» в истории

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