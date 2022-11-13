WRC. Невилль выиграл Ралли Японии – заключительный этап сезона
«Хендэ» завершила сезон чемпионата мира по ралли победным дублем в Японии.
Тьерри Невилль одержал победу, второе место занял Отт Тянак. С Невиллем конкурировал Элфин Эванс, однако гонщик «Тойоты» получил прокол в последний день гонки и стал пятым. Третьим к финишу приехал Такамото Кацута, четвертым – Себастьян Ожье (оба – «Тойота»).
Новый чемпион мира Калле Рованпера стал 12-м. Экс-гонщик «Формулы-1» Хейкки Ковалайнен дебютировал в WRC и занял десятую позицию.
Итоговое положение в чемпионате
Топ-5
1. Калле Рованпера – 255 очков
2. Отт Тянак – 205
3. Тьерри Невилль – 193
4. Элфин Эванс – 134
5. Такамото Кацута – 122
6. Себастьян Ожье – 97
…11. Себастьян Леб – 35
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