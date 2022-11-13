WRC. Невилль выиграл Ралли Японии – заключительный этап сезона

«Хендэ» завершила сезон чемпионата мира по ралли победным дублем в Японии.

Тьерри Невилль одержал победу, второе место занял Отт Тянак. С Невиллем конкурировал Элфин Эванс, однако гонщик получил прокол в последний день гонки и стал пятым. Третьим к финишу приехал Такамото Кацута, четвертым – Себастьян Ожье (оба – «Тойота»).

Новый чемпион мира Калле Рованпера стал 12-м. Экс-гонщик «Формулы-1» дебютировал в WRC и занял десятую позицию.

Итоговое положение в чемпионате

Топ-5

1. Калле Рованпера – 255 очков

2. Отт Тянак – 205

3. Тьерри Невилль – 193

4. Элфин Эванс – 134

5. Такамото Кацута – 122

6. Себастьян Ожье – 97

…11. Себастьян Леб – 35

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