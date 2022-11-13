Магнуссен и Риккардо сошли с дистанции Гран-при Сан-Паулу после столкновения на первом круге

(«Хаас») и ( ) столкнулись на первом круге Гран-при Сан-Паулу.

В результате столкновения обе машины были вынуждены сойти с дистанции гонки – пилоты в аварии не пострадали. В большей степени вина на столкновении лежит на Риккардо – австралиец зацепил соперника сзади, а болид во время разворота врезался в «Макларен» Риккардо.

После аварии на трассе появилась машина безопасности и гонка была нейтрализована.

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