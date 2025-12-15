«Ауди» проведет презентацию команды и ливреи болида 20 января

«Ауди» покажет ливрею болида 20 января.

Команда «Ауди», которая готовится к первому полноценному сезону в «Ф-1» в качестве заводской конюшни, объявила дату презентации нового болида.

В «Ауди» проведут официальную презентацию команды и покажут ливрею болида на предстоящий сезон 20 января. Сама презентация будет проходить в Берлине.

«Ауди» выкупила контрольный пакет акций «Заубера» и официально займет место среди участников чемпионата в следующем сезоне. Выступать за «Ауди » будут Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето .

Какие прогнозы сбылись в «Ф-1» – «Феррари» оправдала ожидания, чемпиона угадали?