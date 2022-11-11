Магнуссен завоевал первый поул «Хааса» в истории

Гонщик выиграл квалификацию на Гран-при Сан-Паулу и начнет субботний спринт в первой позиции.

Магнуссен завоевал первый поул в своей карьере и истории «Хааса». Кевин показал лучшее время на первых минутах заключительного сегмента на «сликах», после чего пилот Джордж Расселл вылетел в гравий, и сессию остановили красными флагами. Над трассой усилился дождь, и перебить результат датчанина соперники не смогли.

С 2022 года обладателями поул-позиции на уик-эндах со спринтами считаются победители квалификации, но при этом с первого места воскресный Гран-при начнет победитель спринта.

Гран-при Сан-Паулу-2022. Квалификация. Магнуссен выиграл и 1-м стартует в спринте, Ферстаппен – 2-й, Расселл – 3-й

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