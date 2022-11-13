Алонсо оштрафован на 5 секунд за столкновение с Оконом в спринте
Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо был оштрафован на 5 секунд за столкновение с Эстебаном Оконом в спринте перед Гран-при Сан-Паулу.
После гонки Алонсо признал факт того, что неправильно оценил ситуацию и взял вину за инцидент на себя.
В результате штрафа Алонсо опустился на 18 место на стартовой решетке завтрашней гонки.
Фернандо Алонсо об агрессивном напарнике: «Остался еще один этап – и все закончится»
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Комментарии