Алонсо оштрафован на 5 секунд за столкновение с Оконом в спринте

Пилот Фернандо Алонсо был оштрафован на 5 секунд за столкновение с в спринте перед Гран-при Сан-Паулу.

После гонки Алонсо признал факт того, что неправильно оценил ситуацию и взял вину за инцидент на себя.

В результате штрафа Алонсо опустился на 18 место на стартовой решетке завтрашней гонки.

Фернандо Алонсо об агрессивном напарнике: «Остался еще один этап – и все закончится»

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