Алонсо оштрафован на 5 секунд за столкновение с Оконом в спринте

Теги Гран-при Бразилии ФИА Фернандо Алонсо Формула-1 Эстебан Окон Альпин Авто

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо был оштрафован на 5 секунд за столкновение с Эстебаном Оконом в спринте перед Гран-при Сан-Паулу.

После гонки Алонсо признал факт того, что неправильно оценил ситуацию и взял вину за инцидент на себя.

В результате штрафа Алонсо опустился на 18 место на стартовой решетке завтрашней гонки.

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