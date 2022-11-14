Льюис Хэмилтон: «Итог сезона-2008 не был подстроен, в отличие от 2021-го»

вновь высказался о противоречивой концовке сезона-2021.

После Гран-при Сан-Паулу пилот пообщался с экс-гонщиком «Формулы-1» Тимо Глоком, ныне работающим на немецком Sky. Глок невольно оказался в центре скандала в 2008-м, когда ехал на шинах для сухой погоды под дождем и пропустил Хэмилтона в последних поворотах заключительной гонки сезона, что принесло Льюису первый титул.

Семикратный чемпион сравнил ту ситуацию с ошибкой бывшего гоночного директора Майкла Маси, которая повлияла на итог Гран-при Абу-Даби-2021 – титул завоевал пилот «Ред Булл» .

«Я не понимал, что происходит с тобой, с твоим миром, – сказал Хэмилтон Глоку. – Я был очень молод, и мне жаль, что я не смог тебя поддержать в то время.

Сезон-2008 не был подстроен, сложилась иная ситуация. В последней гонке прошлого года было по-другому. Кто-то принял решение, что результат должен быть таким, каким он был».

Слова Льюиса прокомментировал советник Гельмут Марко:

«Я вообще не понимаю этого. Нельзя снова и снова поднимать данную тему. Все кончено».

Тимо Глок: «После Гран-при Бразилии-2008 10 лет не разговаривал с Массой – думал, он меня убьет»

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