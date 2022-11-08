Фонд Мазепина анонсировал Кубок Никиты Мазепина по картингу

Фонд «Мы выступаем как один» бывшего пилота «Формулы-1» Никиты Мазепина объявил о проведении Кубка Никиты Мазепина по картингу.

Заезды пройдут 12 и 13 ноября в Сочи при поддержке фонда.

«В соревновании примут участие гонщики в возрасте от 6 до 43 лет со всех уголков России.

Вход на мероприятие свободный! Ждем всех желающих, приходите поддержать участников и зарядиться драйвом», – говорится в сообщении фонда Мазепина.

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