Изак Аджар об онлайн-травле Антонелли: «Это идиоты, которые ничего не знают о гонках»

Аджар жестко отозвался о людях, оскорблявших Антонелли.

Пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар высказался о фанатах, отправлявших угрозы и оскорбления в адрес гонщика «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли за якобы намеренный пропуск Ландо Норриса из «Макларена» на Гран-при Катара.

«Это просто нечестно, тем более когда ты выкладываешься по максимуму в попытке заработать – думаю, это было четвертое место. Ты допускаешь ошибку, а потом о тебе говорят такие вещи.

Люди за своими клавиатурами, как сказал Джордж [Расселл], просто идиоты. Они ничего не знают о гонках, никогда ничего не пилотировали в своей жизни. Вот единственная причина, почему они пишут такие комментарии», – сказал Изак.

Оливер Бермэн о фанатах, оскорблявших Антонелли: «Отбросы общества. Настоящие люди в этом мире ужасны»

Антонелли извинился перед Ферстаппеном после Гран-при Абу-Даби, Макс ответил: «Никаких обид»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
