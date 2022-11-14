Журналист ван Харен: «Перес намеренно попал в аварию в Монако и признался, Ферстаппен не забыл об этом»

Журналист издания De Telergaaf Эрик ван Харен объяснил, почему в обиде на .

Чемпион «Формулы-1» не вернул позицию напарнику на Гран-при Сан-Паулу, несмотря на приказ команды. По версии ван Харена и нидерландского гонщика Тома Коронеля, Перес умышленно попал в аварию в квалификации к , что помешало Ферстаппену улучшить время. Также Серхио якобы признался в этом руководству команды.

В Монте-Карло Перес стал третьим в квалификации, Ферстаппен – четвертым. Гонку выиграл Серхио, а его партнер по команде финишировал третьим.

«То, что Том Коронель сейчас сказал на ViaPlay, правда. Перес намеренно попал в аварию в Монако, а позже признался и . Макс Ферстаппен не забыл об этом», – заявил ван Харен.

Ферстаппен после гонки ответил на вопрос о том, связано ли его поведение со случившимся в Монако:

«Решайте сами».

При этом Макс подтвердил, что на решение повлияла определенная ситуация в прошлом.

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