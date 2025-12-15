Штайнер предложил Норрису протестировать мотоцикл MotoGP

Штайнер готов организовать для Норриса тесты в MotoGP.

Бывший руководитель «Хааса » и совладелец команды MotoGP «Тек 3» Гюнтер Штайнер рассказал о том, что с радостью готов организовать для Ландо Норриса тесты байка MotoGP.

Ранее чемпион «Формулы-1» этого года публично высказывал интерес к тому, чтобы попробовать себя в мотогонках.

«Мы будем рады увидеть Ландо за рулем нашего мотоцикла в следующем году. Да и цвета у нас почти такие же, как у «Макларена » (смеется).

Так что да, Ландо может приехать и сесть за руль – мы найдем способ это организовать. Думаю, ему понравится. Хотя я не знаю, как к этому отнесется Зак Браун – будет ли он рад тому, что его гонщик сел за руль мотоцикла MotoGP», – рассказал Штайнер.

