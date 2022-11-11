Хэмилтон выступает в шлеме с флагом Бразилии. Перед Гран-при Льюис стал почетным гражданином страны

Льюис Хэмилтон посвятил Бразилии шлем для Гран-при Сан-Паулу.

Семикратный чемпион «Формулы-1» разместил на ливрее изображение флага южноамериканской страны.

Перед этапом пилоту «Мерседеса» присвоили почетное гражданство Бразилии. Льюис неоднократно признавался в любви стране, его кумиром детства был легендарный бразильский гонщик .

Хэмилтон стал почетным гражданином Бразилии

«Мерседес» вернул бразильцам флаг, который Хэмилтон брал на подиум в 2021 году

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Фото: твиттер команды «Мерседес»; твиттер Льюиса Хэмилтона