Хэмилтон выступает в шлеме с флагом Бразилии. Перед Гран-при Льюис стал почетным гражданином страны
Льюис Хэмилтон посвятил Бразилии шлем для Гран-при Сан-Паулу.
Семикратный чемпион «Формулы-1» разместил на ливрее изображение флага южноамериканской страны.
Перед этапом пилоту «Мерседеса» присвоили почетное гражданство Бразилии. Льюис неоднократно признавался в любви стране, его кумиром детства был легендарный бразильский гонщик Айртон Сенна.
Хэмилтон стал почетным гражданином Бразилии
«Мерседес» вернул бразильцам флаг, который Хэмилтон брал на подиум в 2021 году
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