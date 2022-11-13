Расселл одержал первую победу в карьере и первую в сезоне для «Мерседеса»
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл стартовал с поула и выиграл Гран-при Сан-Паулу.
Победа стала для Расселла первой в карьере, «Мерседес» впервые победил в 2022 году. Второе место занял напарник Джорджа Льюис Хэмилтон – таким образом, «Мерседес» сделал первый дубль с Гран-при Эмилии-Романьи-2020.
До гонки в Бразилии Джордж восемь раз оказывался на подиуме, в том числе семь раз – в нынешнем сезоне.
Первая победа Расселла, «Мерседес» сделал дубль в Бразилии
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