Расселл одержал первую победу в карьере и первую в сезоне для «Мерседеса»

Теги Гран-при Бразилии Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл стартовал с поула и выиграл Гран-при Сан-Паулу.

Победа стала для Расселла первой в карьере, «Мерседес» впервые победил в 2022 году. Второе место занял напарник Джорджа Льюис Хэмилтон – таким образом, «Мерседес» сделал первый дубль с Гран-при Эмилии-Романьи-2020.

До гонки в Бразилии Джордж восемь раз оказывался на подиуме, в том числе семь раз – в нынешнем сезоне.

Первая победа Расселла, «Мерседес» сделал дубль в Бразилии

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