Изак Аджар: «Мне нужно смириться, что в первый месяц в «Ред Булл» я точно буду медленнее Ферстаппена»

Аджар готов к отставанию от Ферстаппена.

Новичок «Ред Булл » Изак Аджар поделился ожиданиями о первого сезона в составе австрийской команды, который он проведет в 2026 году.

Аджар отметил, что настраивается на хорошие выступления, но при этом осознает, что почти наверняка будет уступать в скорости своему новому напарнику Максу Ферстаппену :

«Нас ждет совершенно новая машина. То есть нельзя сказать, что этот болид [«Ред Булл» 2026 года] уже хорошо знаком Максу. Нет, мы все будем начинать с чистого листа.

И мне очень повезло, что я перехожу в «Ред Булл» при таких обстоятельствах, это должно сыграть в мою пользу. И в целом я привык управлять той машиной, которую мне дают, это должно помочь.

При всем при этом мне нужно смириться с тем, что в первый месяц в «Ред Булл» я точно буду медленнее Макса. Если заранее настроиться на это, постараться принять такой исход, хоть это и очень непросто, ты сможешь лучше подготовиться. Хотя осознание отставания и приносит чувство разочарования.

Смогу ли я что-то противопоставить Максу? Если бы это был еще один год действия прежнего регламента – я бы сказал, что у меня нет шансов. Но сейчас сложно сказать, чего ждать от болида 2026 года – может быть, он идеально подойдет моему стилю пилотажа. Но, с другой стороны, мы говорим о Максе Ферстаппене.

У Макса нет особого стиля пилотажа. Он всегда адаптируется к той машине, которую ему дают, в этом его сильная сторона. Так что я уверен, что он будет хорош и за рулем болида следующего года, как был хорош за рулем машины этого года и предыдущего. Он постоянно адаптируется к новым условиям».

Аджар не согласился с тем, что его подход является проигрышным, даже учитывая то, что предыдущие напарники Ферстаппена, возможно, во многом заранее проигрывали сражение, потому что не надеялись на успех:

«Мне кажется, что все наоборот. Все гонщики считают себя особенными. Ты приходишь в команду и думаешь: «Макс тоже человек, я смогу победить его». Потом Макс тебя уничтожает, и проблемы начинают нарастать как снежный ком.

Если же ты приходишь в команду с осознанием того, что пока не находишься на том же уровне, что и Макса, то все может быть иначе. Мы ведь говорим о лучшем гонщике «Формулы-1» прямо сейчас. И я понимаю, что шансы на то, что в начале сезона я окажусь медленнее Макса очень высоки. Так что я готов принять это и работать над достижением прогресса…Да, конечно, я надеюсь, что окажусь столь же быстр, как и Макс. Но реально смотря на вещи я понимаю, что шансы на это крайне малы».

