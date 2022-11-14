Серхио Перес: «После всего, что я сделал для Ферстаппена, его решение разочаровывает»

Гонщик Серхио Перес недоволен после Гран-при Сан-Паулу.

Ферстаппен не вернул позицию напарнику на последних кругах бразильской гонки, несмотря на приказ команды.

После финиша Перес заявил, что не знает о причинах решения чемпиона.

«Мне сказали, что нужно его пропустить, а затем он вернет место. Не знаю, с чем связаны трудности с его стороны, без понятия. Может, стоит спросить у него. Мне нечего сказать.

После всего, что я для него сделал, это разочаровывает, если честно. Я очень удивлен», – сказал Серхио.

По радио мексиканец заявил команде, что поступок Ферстаппена демонстрирует, «каков он на самом деле».

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