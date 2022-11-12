Болид Окона загорелся после финиша спринта в Бразилии
Эстебан Окон, вероятно, получит штраф на Гран-при Сан-Паулу после возгорания болида.
После финиша спринта на «Интерлагосе» «Альпин» француза загорелась в закрытом парке. Подбежавшие маршалы оперативно потушили огонь, однако очень вероятно, что из-за возгорания были повреждены некоторые узлы шасси.
Команда еще не прокомментировала инцидент.
Окон финишировал в спринте в Сан-Паулу 18-м.
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