Болид Окона загорелся после финиша спринта в Бразилии

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Эстебан Окон, вероятно, получит штраф на Гран-при Сан-Паулу после возгорания болида. 

После финиша спринта на «Интерлагосе» «Альпин» француза загорелась в закрытом парке. Подбежавшие маршалы оперативно потушили огонь, однако очень вероятно, что из-за возгорания были повреждены некоторые узлы шасси. 

Команда еще не прокомментировала инцидент.

Окон финишировал в спринте в Сан-Паулу 18-м.

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