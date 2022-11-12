Магнуссен стал 6-м обладателем поула за сезон. Это лучший показатель «Ф-1» с 2012 года
Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен на Гран-при Сан-Паулу выиграл квалификацию впервые в своей карьере.
Магнуссен стал шестым обладателем поула в нынешнем сезоне после Шарля Леклера и Карлоса Сайнса из «Феррари», пилотов «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Серхио Переса, а также представителя «Мерседеса» Джорджа Расселла.
«Формула-1» превзошла показатель сезонов-2017 и 2018, когда обладателями поула становились по пять гонщиков. Такого не случалось с 2012 года, когда семь разных пилотов выигрывали поул-позиции.
Магнуссен и «Хаас» – впервые на поуле в «Формуле-1»! Как это вообще случилось?
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Комментарии