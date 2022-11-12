Магнуссен стал 6-м обладателем поула за сезон. Это лучший показатель «Ф-1» с 2012 года

Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен на Гран-при Сан-Паулу выиграл квалификацию впервые в своей карьере.

Магнуссен стал шестым обладателем поула в нынешнем сезоне после Шарля Леклера и Карлоса Сайнса из , пилотов и Серхио Переса, а также представителя Джорджа Расселла.

превзошла показатель сезонов-2017 и 2018, когда обладателями поула становились по пять гонщиков. Такого не случалось с 2012 года, когда семь разных пилотов выигрывали поул-позиции.

Магнуссен и «Хаас» – впервые на поуле в «Формуле-1»! Как это вообще случилось?

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