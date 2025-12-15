В «Пирелли» определились с выбором составов шин на три первых гонки сезона-2026

В «Пирелли» объявили выбор шин на три первых гонки 2026 года.

Компания «Пирелли » определилась и официально объявила выбор составов шин на три первых Гран-при следующего сезона.

В «Пирелли» для сликов будут использовать пять составов шин – от С1 до С5.

На Гран-при Австралии, где 6-8 марта начнется следующий сезон, участники будут использовать наиболее мягкие по составу шины: С3 («хард»), С4 («медиум») и С5 («софт»).

На этап в Шанхае выбор был сделать в пользу шин С2, С3 и С4. В то же время на Гран-при Японии участникам предоставят наиболее жесткие по составу шины – С1, С2 и С3.

