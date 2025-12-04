3

График презентаций болидов 2026 года – с датами определились 6 команд из 11

Команды начали определяться с датами презентаций болидов-2026.

Команды «Формулы-1» готовятся к презентациям новых болидов для сезона-2026 с кардинально новым техническим регламентом.

Предсезонные тесты в 2026 году пройдут 26-30 января на трассе в Барселоне в закрытом формате, а также 11-13 и 18-20 февраля на трассе Гран-при Бахрейна в открытом формате – с доступом прессы и официальной телетрансляцией. Сезон стартует 6-8 марта на Гран-при Австралии.

График презентаций болидов «Формулы-1» 2026 года

«Ред Булл»: 15 января (ливрея)

«Рейсинг Булл»: 15 января (ливрея)

«Альпин»: 23 января (ливрея)

«Хаас»: 23 января (ливрея)

«Кадиллак»: 8 февраля (ливрея)

«Астон Мартин»: 9 февраля (болид и ливрея)

«Макларен»: не объявлено

«Мерседес»: не объявлено

«Феррари»: не объявлено

«Уильямс»: не объявлено

«Ауди»: не объявлено

Календарь «Ф-1» на сезон-2026: 24 гонки, Мадрид заменит Имолу, Гран-при Монако перенесен на июнь

Опубликовал: Александр Моисеенко
