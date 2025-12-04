График презентаций болидов 2026 года – с датами определились 6 команд из 11
Команды «Формулы-1» готовятся к презентациям новых болидов для сезона-2026 с кардинально новым техническим регламентом.
Предсезонные тесты в 2026 году пройдут 26-30 января на трассе в Барселоне в закрытом формате, а также 11-13 и 18-20 февраля на трассе Гран-при Бахрейна в открытом формате – с доступом прессы и официальной телетрансляцией. Сезон стартует 6-8 марта на Гран-при Австралии.
График презентаций болидов «Формулы-1» 2026 года
«Ред Булл»: 15 января (ливрея)
«Рейсинг Булл»: 15 января (ливрея)
«Альпин»: 23 января (ливрея)
«Хаас»: 23 января (ливрея)
«Кадиллак»: 8 февраля (ливрея)
«Астон Мартин»: 9 февраля (болид и ливрея)
«Макларен»: не объявлено
«Мерседес»: не объявлено
«Феррари»: не объявлено
«Уильямс»: не объявлено
«Ауди»: не объявлено
Календарь «Ф-1» на сезон-2026: 24 гонки, Мадрид заменит Имолу, Гран-при Монако перенесен на июнь