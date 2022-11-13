Руководитель «Альпин»: «Окон и Алонсо подвели команду»  

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр раскритиковал пилотов команды и , которые повредили болиды в острой борьбе между собой и откатились за пределы очковой зоны в бразильском спринте.

«Мы крайне разочарованы результатами спринта. Команда борется за 4-е место в Кубке конструкторов. Это цель, ради которой неустанно работают более 1000 сотрудников.

Эстебан и Фернандо подвели команду. Я ожидаю от них в гонке большего – мы должны сделать все возможное, чтобы набрать несколько очков», – заявил Сафнауэр.

Кроме того, «Альпин» осудила фанатов, которые после субботнего заезда написали в соцсетях команды много негативных вещей. Команда отметила, что получила «882 токсичных комментария, 162 из которых были чрезвычайно токсичными».

обещает разобраться с особо рьяными фанатами.

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