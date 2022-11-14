Гельмут Марко: «Ферстаппен должен делать все возможное, чтобы помочь Пересу занять второе место в чемпионате»

Гельмут Марко прокомментировал демарш на Гран-при Сан-Паулу.

На заключительных кругах отдал позицию напарнику по , однако Макс отказался ее возвращать, несмотря на приказ команды. Ферстаппен финишировал шестым, Перес – седьмым.

«Цель «Ред Булл» – второе место Чеко в чемпионате, и Макс должен делать все возможное, чтобы помочь ему это осуществить. Вот все, что я могу сказать по этому поводу», – заявил советник «Ред Булл» в эфире ORF.

По версии нидерландского журналиста Эрика ван Харена, Перес умышленно попал в аварию в квалификации к Гран-при Монако, а затем признался руководству, в том числе Марко, что и стало причиной инцидента в Бразилии.

После этапа в Сан-Паулу пилот вышел на второе место в личном зачете. У Леклера и Переса по 290 очков, однако монегаск впереди по дополнительным показателям.

Ферстаппен отказался возвращать позицию Пересу: «Не просите меня больше, это понятно?»

Журналист ван Харен: «Перес намеренно попал в аварию в Монако и признался, Ферстаппен не забыл об этом»

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