Джонни Херберт: «В начале следующего сезона ориентиром для остальных может стать «Мерседес»

Херберт считает «Мерседес» фаворитом сезона-2026.

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт поделился ожиданиями от следующего сезона, когда «Формула-1 » перейдет на новый технический регламент.

Херберт считает, что лучше других в условиях изменения конструкции и двигателя, и шасси, с задачей может справиться команда «Мерседес».

В то же время перспективы «Ред Булл » вызывают у Херберта сомнения.

«Насколько я понимаю, из-за ситуации с разработкой двигателя у «Ред Булл» в новом сезоне могут возникнуть трудности.

В истории «Формулы-1» при смене технического регламента всегда появлялась команда, которая поначалу доминировала в чемпионате, оказываясь на 1-2 секунды быстрее конкурентов.

Полагаю, ориентиром для остальных в начале следующего сезона может стать «Мерседес », а «Макларен » будет не слишком сильно от них отставать», – рассказал Херберт.

Норрис – новый чемпион «Ф-1», но не лучший пилот. В чем его секрет?