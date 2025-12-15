Джонни Херберт: «В начале следующего сезона ориентиром для остальных может стать «Мерседес»
Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт поделился ожиданиями от следующего сезона, когда «Формула-1» перейдет на новый технический регламент.
Херберт считает, что лучше других в условиях изменения конструкции и двигателя, и шасси, с задачей может справиться команда «Мерседес».
В то же время перспективы «Ред Булл» вызывают у Херберта сомнения.
«Насколько я понимаю, из-за ситуации с разработкой двигателя у «Ред Булл» в новом сезоне могут возникнуть трудности.
В истории «Формулы-1» при смене технического регламента всегда появлялась команда, которая поначалу доминировала в чемпионате, оказываясь на 1-2 секунды быстрее конкурентов.
Полагаю, ориентиром для остальных в начале следующего сезона может стать «Мерседес», а «Макларен» будет не слишком сильно от них отставать», – рассказал Херберт.
