  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джонни Херберт: «В начале следующего сезона ориентиром для остальных может стать «Мерседес»
4

Джонни Херберт: «В начале следующего сезона ориентиром для остальных может стать «Мерседес»

Херберт считает «Мерседес» фаворитом сезона-2026.

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт поделился ожиданиями от следующего сезона, когда «Формула-1» перейдет на новый технический регламент.

Херберт считает, что лучше других в условиях изменения конструкции и двигателя, и шасси, с задачей может справиться команда «Мерседес».

В то же время перспективы «Ред Булл» вызывают у Херберта сомнения.

«Насколько я понимаю, из-за ситуации с разработкой двигателя у «Ред Булл» в новом сезоне могут возникнуть трудности.

В истории «Формулы-1» при смене технического регламента всегда появлялась команда, которая поначалу доминировала в чемпионате, оказываясь на 1-2 секунды быстрее конкурентов.

Полагаю, ориентиром для остальных в начале следующего сезона может стать «Мерседес», а «Макларен» будет не слишком сильно от них отставать», – рассказал Херберт.

Норрис – новый чемпион «Ф-1», но не лучший пилот. В чем его секрет?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
logoДжонни Херберт
logoРед Булл
logoМакларен
logoФормула-1
logoМерседес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Питер Уиндзор: «Был бы счастлив увидеть Норриса в туринге, ралли, Ле-Мане. Браун способен мыслить широко»
30 минут назад
Хуан-Пабло Монтойя: «Гарантирую, что менеджер Пиастри уже общается с другими командами – скажем, с «Ред Булл» и «Астон Мартин»
сегодня, 18:21
Почему на «Дакаре» разрешена только одна модель часов? Ответ в новом тесте
сегодня, 18:00Тесты и игры
Гюнтер Штайнер о юморе Брауна: «Если слишком стараешься быть забавным, это уже не смешно»
сегодня, 17:58
Ральф Шумахер: «Марко ворошит грязное белье, хотя мог избавиться от Хорнера раньше – этого хотел Матешиц»
сегодня, 17:16
Попов считает, что Алонсо заслуживал титул в 2007-м, 2010-м и 2012-м, а Масса – в 2008-м
сегодня, 15:56
Стюарт – лучший британский чемпион «Ф-1» по версии журналиста Макэвоя, Хэмилтон – 2-й, Норрис – 10-й из 11
сегодня, 15:16
Наталья Фабричнова о том, кто мог бы бороться с Ферстаппеном в «Ред Булл»: «Хэмилтон или Алонсо – у них многое зависит от драйва, особенно у Льюиса»
сегодня, 14:37
«Ф-1» определилась с новыми терминами, касающимися систем 2026 года
сегодня, 13:57Фото
«Ф-1» и ФИА опубликовали новые рендеры болидов 2026 года
сегодня, 13:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10