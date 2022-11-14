Цуноде не дали вернуться в круг с лидерами из-за особенностей пит-лейн на трассе Гран-при Сан-Паулу
Международная автомобильная федерация (ФИА) объяснила странное завершение Гран-при Сан-Паулу для Юки Цуноды.
Когда заезд прервал выезд машины безопасности, пилот «Альфа Таури» оказался одним из трех круговых. Перед рестартом напарникам по «Уильямсу» Алексу Албону и Николасу Латифи разрешили вернуться в круг с лидерами, Цуноде – нет.
По словам представителя ФИА, необычное строение пит-лейн на бразильском автодроме запутало автоматическую систему: она посчитала, что Юки уже вернулся в круг лидирования, когда проезжал через боксы.
«Все системы функционировали корректно и в соответствии с регламентом. Необычная ситуация возникла из-за отличительных особенностей конкретного трека и того, как развивались события.
[Система зарегистрировала, что Цунода может вернуться в круг], но в этот момент он ехал по пит-лейн и мог двигаться быстрее пелотона за машиной безопасности. Таким образом, он вернулся в круг с лидерами, когда пересек контрольную линию на пит-лейн.
Когда он вновь оказался на треке, системы корректно отметили, что он опять стал круговым. Тем не менее, раз он уже вернулся в круг лидирования, то не мог сделать это снова до завершения режима сэйфти-кара.
Дирекция гонки проверила по таймингу, что все верно, и подтвердила, что лишь машины под номерами 6 (Латифи) и 23 (Албон) могут вернуться в круг.
Несмотря на то, что это весьма необычный сценарий, ошибок в системах или процедуре не было. Такие непредсказуемые сценарии случаются, и нет необходимости в срочных изменениях. Безусловно, вопрос обсудят на Спортивных консультационных комитетах в рамках обычного процесса проверки», – сказал пресс-секретарь Федерации.
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