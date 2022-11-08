Бывший главный инженер «Ред Булл»: «Ферстаппен слаб в технических вопросах. Он полагался на талант, Феттель был более разносторонним гонщиком»

Гийом Роклен поделился мнением о сильных и слабых сторонах .

Роклен занимал пост главного гоночного инженера с 2015-го по 2022-й. После Гран-при Австралии специалист перешел на работу с молодежной программой команды.

Гийом сравнил появление в «Ред Булл» в 2009 году , ныне выступающего за , и Ферстаппена в 2016-м.

«Полагаю, Себастьян был более разносторонним пилотом, чем Макс, когда пришел к нам. Это касалось профессионального уровня, техники, коммуникации. Его подготовила «школа» [Михаэля] Шумахера, который был кумиром Себастьяна. Он часто задавал вопросы, делал множество заметок – очень основательный подход. Не случайность, что он выиграл несколько титулов. Он был лучше подготовлен технически, психологически.

У Макса, может, чуть больше природного таланта, на что он в основном и полагался. Но Себастьян был более разносторонним гонщиком.

Макс всегда был боссом. Он обладает огромной уверенностью в себе, знает, чего хочет, он очень прямолинейный. Но, честно говоря, Макс слаб с технической точки зрения в сравнении с другими пилотами, с которыми мы работали. Думаю, ему нужно еще во многом добиться прогресса.

По характеру и результатам он лидер. Однако в технических вопросах и разработке машины он может прибавить, я считаю», – сообщил Роклен.

Специалист также рассказал о том, как Ферстаппен изменился за последние сезоны:

«Больше всего меня поразило, что у него словно пропала та неудержимая жажда борьбы, которую мы видели в прошлом году. Он повзрослел, обрел стабильность. Победа в чемпионате придала ему большую уверенность, он стал пилотировать иначе.

Речь не обязательно о каком-то одном факторе. Это процесс, состоящий из нескольких стадий. Макс в очень юном возрасте начал выступать в «Ф-1», у него были большие амбиции, но, пожалуй, не хватало зрелости.

[После перехода в «Ред Булл»] он стал более уверенным в команде, приблизился к своей цели. С нами он сразу же победил в гонке, что позволило сделать шаг вперед. Постепенно он выигрывал больше Гран-при, развивал связи с инженерами».

Роклен не считает титулы нидерландца поворотным моментом в «Формуле-1» и карьере Ферстаппена:

«Талант у него всегда был. Не совсем корректно говорить, что благодаря чемпионствам началась новая эра. Она стартовала, когда Макс выиграл свою первую гонку. Потом роль играло качество машины. Мы надеемся продолжить завоевание титулов, и от нас зависит создание болида, который соответствовал бы таланту Макса».

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