Льюис Хэмилтон о столкновении с Ферстаппеном: «Вы знаете, как бывает с Максом»

Пилот прокомментировал столкновение с на Гран-при Сан-Паулу.

Стюарды выписали гонщику «Ред Булл» пятисекундный штраф. В итоге Льюис завершил гонку вторым, Макс – шестым.

«Что могу сказать – вы знаете, как бывает с Максом», – заявил британец после финиша.

Также Хэмилтон поблагодарил зрителей – на днях Льюису присвоили почетное гражданство Бразилии:

«Большое спасибо всем в Бразилии. Это одна из лучших недель в моей жизни, меня все так приняли здесь – буду счастлив вернуться».

Ферстаппен и Хэмилтон столкнулись на Гран-при Сан-Паулу – пилота «Ред Булл» оштрафовали на 5 секунд

Гран-при Сан-Паулу-2022. Расселл выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Сайнс – 3-й

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